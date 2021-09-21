Красногорск, 21 сентября, 2021, 12:59 — ИА Регнум. Число ежедневно выявляемых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье продолжает расти. Об этом свидетельствует опубликованная 21 сентября статистика оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19, передает корреспондент ИА REGNUM.

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За минувшие сутки на территории региона был подтверждено 1101 случай. Эта цифра на три превышает аналогичный показатель 20 сентября. Тогда на территории региона выявили 1098 новых случаев, а днем ранее — 1004.

Отметим, что Подмосковье вышло на второе место по суточному увеличению числа выявленных случаев заражения коронавирусом, обогнав Санкт-Петербург и уступая лишь Москве.