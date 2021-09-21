Москва, 21 сентября, 2021, 12:56 — ИА Регнум. Кремль не приемлет заявления Турции касательно статуса Крыма, который якобы «принадлежит» Украине. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM «Крым наш!»

«Мы не приемлем такие заявления и открыто говорим об этом Турции. Тема Крыма — это тема, по которой мы диаметральным образом расходимся», — сказал Песков.

Он выразил сожаление в связи с «такой позицией Турции», однако при этом выразил надежду на то, что «со временем будет проявлена политическая воля и Турции изменит свою позицию, отдавая дань правде и реальному положению дел».