Акуре, Нигерия, 21 сентября, 2021, 12:56 — ИА Регнум. Как минимум один человек погиб в результате обрушения здания в городе Акуре, который расположен на юге Нигерии. Об этом 21 сентября сообщает местная газета Punch.

(сс) Angelo Giordano Обрушение

Уточняется, что под образовавшимися в результате происшествия завалами есть еще люди, однако их точное количество неизвестно.

Также отмечается, что в настоящее время проводятся спасательные работы и на данный момент из-под обломков извлечено тело женщины.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 сентября стало известно, что в центре Екатеринбурга обрушилась часть усадьбы купца Ваганова.