Москва, 21 сентября, 2021, 12:54 — ИА Регнум. Бюджетный профицит, тем более если профицит этот заранее запрограммирован на будущее — совершенно не повод для хвастовства, а скорее наоборот, признак неуверенности кабинета министров в достаточности пополнения казны на ближайшие годы, заявил корреспонденту ИА REGNUM шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв.

Tax Credits Бюджет

«Ведь добиться планового профицита, в сущности, не так уж и сложно: для этого нужно всего лишь заложить в бюджет заведомо заниженную смету расходной части, так чтобы расходы были меньше даже нижней оценочной планки финансовых поступлений от экспорта и от налогов, сборов на внутренний сегмент национальной экономики.

Получается, вместо того чтобы пользоваться крайне благоприятно складывающейся внешней конъюнктурой сверхвысоких мировых цен на металлы, топливо, сельхозпродукцию, законодателям сразу отправляют проект бюджета, исходя из средних или худших, заниженных ожиданий, с опаской что цены на основные статьи российского экспорта могут завалиться обратно к прежним уровням, и что бюджет недоберет доходов.

В тяжёлом пандемийном 2021 году изначально в доходную часть бюджета России закладывались поступления на 18,8 трлн руб, а расходы в 21,5 трлн руб, с дефицитом соответственно в 2,7 трлн руб.

То есть, как и положено бюджету выхода из кризиса, на 2021 год всё-таки планово закладывался дефицит, что и должно происходить, когда страна планирует этап экономического развития, а не стагнации или скатывания экономики и социальной сферы дальше по наклонной.

Но в итоге реальность оказалась намного лучше мрачных прогнозов, 2021 год в финансовом плане уж точно выдался для российской финансовой системы удачной.

Помимо того, что после встречи в верхах с американцами рассосались, похоже, надолго проблемы вокруг возможности введения каких-либо новых болезненных форм санкций, да и всё в чём могли уже и так Россию ограничили, так ещё и по бюджету как минимум за первые полгода образовался вместо дефицита профицит на 625,9 млрд руб, а доходы бюджета в январе-июне вышли на высокий уровень в 11,265 трлн руб, что составило более 60% от общего утвержденного заблаговременно на весь год объёма.

Казалось бы, дополнительными «лишними» деньгами власти могли бы распорядиться дополнительно в целях стимулирования производства субсидиями, что помогло бы сдерживать рост себестоимости, а значит, служило бы и фактором хотя бы частичной стабилизации цен, снижая итоговую годовую инфляцию.

Либо же эти повышенные расходы могли бы быть направлены в большей мере на компенсации быстрого роста цен наименее обеспеченным группам населения.

За все эти задачи правительство РФ в итоге во II полугодии 2021 года активно взялось, но поздновато, а в первой половине года, несмотря на явно растущие поступления в бюджет, с инициативой расширить расходную часть правительство РФ так и не вышло, всё делая по плану: расходная часть за первые полгода насчитывала 10,639 трлн руб, то есть 49,4% от общей заложенной на год суммы расходов.

По итогам 2021 года, возможно, профицит всё-таки будет сведен практически на нет дополнительными тратами на социальные статьи и на субсидии аграриям, но вместо того чтобы найти ещё более широкое применение «лишним» деньгам в следующем году, правительство вновь готово взяться за старое.

Судя по проекту бюджета на 2022 года, даже ожидая намного более высоких доходов — что вполне логично и с учётом инфляции в стране, и за счёт высоких цен на металлы, нефть и агропродукцию — правительство чрезмерно осторожничает снова и снова в распределении даже уже имеющихся сверхдоходов за 2021 год.

Поэтому как бы высоки ни были внешние цены и поступления с э экспорта, все «лишние» деньги опять планируется сложить в кубышку Силуанова, а в текущий годовой бюджет закладывается по сути вновь минималистский вариант.

Очевидно, что расходы в размере 23,6 трлн руб уже представляются Минфину достаточно революционной идеей, хотя даже опасаясь неожиданных недопоступлений в бюджет, правительство без особых колебаний могло бы заложить в расходную часть, скажем, сумму, составляющую половину от нынешних накоплений в ФНБ, а это ещё порядка 6,5 трлн руб.

Даже не говоря о запасе золотовалютных резервов более чем в 43 трлн руб по нынешнему курсу, которые считаются священным и неприкосновенным запасом, правительство не готово пойти на траты даже в размере более существенной доли от ФНБ.

Хотя, допустим, рассмотреть тот же вариант налоговых льгот для компаний, которых повышать своим сотрудникам зарплату — означало бы не такие уж и большие дополнительные недопоступления в бюджет в обмен на возможность подъёма доходов населения всё-таки не напрямую за счёт безвозвратных бюджетных ассигнований, а за счёт долевого и практически добровольного участия бизнес-сообщества в естественном поднятии планки доходов граждан.

\От текущего же профицита бюджета в этом или следующем году большинству граждан не будет ни горячо, ни холодно, и оно никоим образом, увы, не скажется положительно на среднем уровне зарплат и пособий в стране.

Развитие за счёт дефицита бюджета закладывается правительством не ранее 2024 года, да и то, возможно, за счёт прогнозируемого тогда «на всякий случай» снижения экспортных поступлений, а до этого финансовые ведомства предпочитают копить деньги на следующий «чёрный день», вместо того чтобы заботиться по максимуму о смягчении проблемы падения доходов граждан РФ уже сейчас, когда для этого назрела мегаострая и так необходимость», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 и 2023 годах ожидается профицит федерального бюджета РФ в размере 1,411 трлн и 434,7 млрд рублей соответственно.

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