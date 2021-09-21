Москва, 21 сентября, 2021, 12:53 — ИА Регнум. Вашингтон и его союзники будут действовать на мировой арене более агрессивно и непредсказуемо. Об этом заявил секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Николай Патрушев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

По его словам, «власти США и западных государств в целом осознают, что их возможность влиять на глобальную обстановку и поддерживать свою гегемонию снижается с каждым годом».

«Внутренние проблемы на Западе стремительно накапливаются и уже близки к критической массе. Это было особенно хорошо видно в США в минувшем году на примере штурма Капитолия и инспирированных изнутри расовых протестов, переросших в настоящие уличные бои», — пояснил в интервью «Аргументам и фактам» Патрушев.

Он отметил, что США и их союзникам «сегодня всё труднее диктовать миру свою волю», однако это не значит, что они откажутся «от подобной имперской стратегии».

«Скорее, наоборот, их действия станут более агрессивными и непредсказуемыми, чтобы отвлечь внимание своих обществ от внутренних неурядиц за счёт внешних авантюр. Так действовали все разрушающиеся империи, начиная с древнего Рима и заканчивая Британией», — сказал секретарь Совбеза.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в статье для Foreign Affairs Хэл Брэндс заявил, что США должны приложить все усилия для того, чтобы не позволить другим странам, прежде всего России и Китаю, создавать свои сферы влияния. При этом Вашингтон должен делать всё возможное для укрепления собственных, подчеркнул автор публикации.