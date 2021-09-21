Кабул, , 12:51 — REGNUM Новое руководство Афганистана объявило имена заместителей министров в назначенном правительстве страны. Все они — мужчины, следует из заявления представителя радикалов Забиуллы Муджахида.

Женщины (сс) Hashoo Foundation USA

Муджахид проинформировал о назначениях в Исламском эмирате, как радикалы именуют Афганистан, произведённых по указу лидера Хайбатуллы Ахундзады. Назначения основаны на профессионализме и компетентности, они будут способствовать дальнейшему укреплению и стандартизации структур государства, отметил он.

Некоторыми заместителями министров назначены бизнесмены и специалисты в своих областях. Кроме того, и.о. министра торговли назначен Норуддин Азизи, а министра здравоохранения — Абдула Бари Омар.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), захватившее власть в Афганистане, приглашало женщин к участию в работе нового правительства. Однако среди афганских министров, назначенных радикалами, женщин не оказалось.

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