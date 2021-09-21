Главврач костромской скорой помощи уволен после скандала с нехваткой кадров
Кострома, 21 сентября, 2021, 13:35 — ИА Регнум. Главный врач Костромской областной станции скорой помощи и медицины катастроф Андрей Раев уволен приказом департамента здравоохранения региона от 20 сентября 2021 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил исполняющий обязанности главы станции ВалерийДолголожкин.
Напомним, в начале июля 2021 года водитель скорой Евгений Зубцов снял видео, в котором рассказал о том, чтостанция не справляется с объёмом вызовов из-за острой нехватки кадров. Ситуацией в учреждениизаинтересовался министр здравоохранения России Михаил Мурашко, проверки по публикациям СМИ назначил депздрав и прокуратура Костромы. Инспекции подтвердили информацию о дефиците врачей. Выяснилось, что штат учреждения здравоохранения укомплектован медиками лишь на 40,5%, средним медперсоналом — на 80%.
Андрей Раев был назначен главврачом Костромской областной станции скорой медицинской помощи и медицины катастроф в 2020 году. До этого (с 2015 по 2019 года) учреждением руководил Валерий Долголожкин. Врач заявил, что «не собирается бросать» скорую и работает над привлечением кадров в учреждение.
По данным на 1 августа 2021 года на Костромской областной станции скорой медицинской помощи и медицины катастроф работали 20 врачей и 161 единица среднего медперсонала. Согласно сведениям интерактивногопортала службы занятости населения региона станция нуждается в 34 врачах, старшем враче, 47 фельдшерах и 13 медсёстрах. Справиться с нехваткой кадров руководству скорой депздрав поручил до конца 2022 года.