Кострома, 21 сентября, 2021, 13:35 — ИА Регнум. Главный врач Костромской областной станции скорой помощи и медицины катастроф Андрей Раев уволен приказом департамента здравоохранения региона от 20 сентября 2021 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил исполняющий обязанности главы станции ВалерийДолголожкин.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Скорая помощь

Напомним, в начале июля 2021 года водитель скорой Евгений Зубцов снял видео, в котором рассказал о том, чтостанция не справляется с объёмом вызовов из-за острой нехватки кадров. Ситуацией в учреждениизаинтересовался министр здравоохранения России Михаил Мурашко, проверки по публикациям СМИ назначил депздрав и прокуратура Костромы. Инспекции подтвердили информацию о дефиците врачей. Выяснилось, что штат учреждения здравоохранения укомплектован медиками лишь на 40,5%, средним медперсоналом — на 80%.

Андрей Раев был назначен главврачом Костромской областной станции скорой медицинской помощи и медицины катастроф в 2020 году. До этого (с 2015 по 2019 года) учреждением руководил Валерий Долголожкин. Врач заявил, что «не собирается бросать» скорую и работает над привлечением кадров в учреждение.

«В настоящее время я работаю главврачом с приставкой и.о., но вечно так продолжаться не может. Я уже не мальчик. Решение по назначению главы станции должен принять депздрав . Если он вновь утвердит меня в этой должности, буду рад. Если нет, станцию бросать я не собираюсь и дам управленцам время для того чтобы найти нового человека. Работу по ликвидации дефицита кадров мы уже начали — ведём переговоры с местным медколледжем , людьми, которые ушли со станции в частные медцентры . Да, на станции есть свои проблемы. Но костяк коллектива составляют крепкие профессионалы. Их нельзя растерять», — сказал Долголожкин .

По данным на 1 августа 2021 года на Костромской областной станции скорой медицинской помощи и медицины катастроф работали 20 врачей и 161 единица среднего медперсонала. Согласно сведениям интерактивногопортала службы занятости населения региона станция нуждается в 34 врачах, старшем враче, 47 фельдшерах и 13 медсёстрах. Справиться с нехваткой кадров руководству скорой депздрав поручил до конца 2022 года.