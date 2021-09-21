Красногорск, 21 сентября, 2021, 12:50 — ИА Регнум. Недобросовестных исполнителей государственных контрактов по ремонту медицинских учреждений в Подмосковье следует отстранять от работ. Соответствующее поручение 21 сентября дал губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Mos.ru Поликлиника

Во время доклада о ходе ремонта медицинских учреждений зампред правительства — министр здравоохранения региона Светлана Стригункова отметила, что на ряде объектов строительная готовность остается практически на нулевом уровне.

«Убедитесь, что есть, кому сделать эти работы и сделать качественно. Все недобросовестные подрядчики должны быть удалены», — сказал Воробьев.