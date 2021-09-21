Краснодар, , 12:49 — REGNUM Краснодарская городская дума прекратит полномочия мэра краевого центра Евгения Первышова после оглашения официальных результатов выборов в Государственную Думу РФ восьмого созыва Центральной избирательной комиссией. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодара 21 сентября.

Евгений Первышов Krd.ru / Александр Райко

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«После того, как официально объявят победителей выборов в Госдуму, избранный депутат Евгений Первышов направит заявление в городскую думу Краснодара о досрочном прекращении полномочий главы краевого центра. Городская дума примет его отставку по собственному желанию, и с этого момента исполнять обязанности главы Краснодара будет его первый заместитель, как и прописано в Уставе города», — уточнил заместитель главы краевого центра Антон Смертин.

Первым заместителем главы Краснодара является Евгений Наумов. Не позднее, чем через 10 дней со дня досрочного прекращения полномочий главы городская дума объявит конкурс по отбору кандидатур на должность главы города и назначит дату проведения конкурса.

Как сообщало ИА REGNUM, Евгений Первышов победил на выборах депутатов Государственной думы VIII созыва по одномандатному округу, он баллотировался от «Единой России».