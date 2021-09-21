Муромцевский район, Омская область, 21 сентября, 2021, 12:48 — ИА Регнум. Уголовное дело о загрязнении почвы нефтепродуктами возбуждено по результатам проверки прокуратуры Омской области. Об этом ИА REGNUM сообщили 21 сентября в областном надзорном ведомстве.

Генеральная прокуратура РФ

Проверка показала, что в июне 2021 года сотрудники одного из акционерных обществ проводили работы возле села Пикетное Марьяновского района. В результате произошла утечка нефтепродуктов из трубопровода. Это повлекло загрязнение почвы на земельном участке сельскохозяйственного назначения площадью 800 кв. м. При этом уровень загрязнения почвы оценивается как очень высокий.

Следствие возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 254 УК РФ («Порча земли»). Прокуратура контролирует ход его расследования.

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