Оренбург, 21 сентября, 2021, 12:48 — ИА Регнум. В Оренбурге в Международный день дружбы, 21 сентября, проводят акцию в парке им. Перовского. «Ель дружбы» украсят бумажные голуби мира, сообщает пресс-служба мэрии.

Пресс-служба администрации Оренбурга «Ель дружбы»

Инициатором мероприятия выступило муниципальное управление по молодежной политике. Каждый оренбуржец может стать участником акции, прийти в парк и украсить дерево птицей, сделанной своими руками из бумаги.

«Ель дружбы» расположена в парке на аллее «Евразии». Дерево символизирует крепкие межнациональные отношения и дружбу народов.