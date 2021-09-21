Сеул, 21 сентября, 2021, 12:46 — ИА Регнум. Темпы экономического роста Южной Кореи в 2021 году составят 4%. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Согласно опубликованным данным, показатель на 0,2% выше прогноза, опубликованного в июне текущего года.

Эксперты отмечают, что стабильный рост экспорта, увеличение инвестиций и экспансионистская макроэкономическая политика стимулируют южнокорейскую экономику.

Темпы роста экономики Южной Кореи в 2022 году составят 2,9%, что на 0,1% больше по сравнению с июньским прогнозом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило темпы экономического роста Южной Кореи до 4%.

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