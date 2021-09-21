Калуга, 21 сентября, 2021, 13:04 — ИА Регнум. В Калуге работник одной из страховых организаций при оформлении полисов КАСКО и ОСАГО присваивал суммы страховых премий, оплаченных клиентами. Правоохранители инкриминируют злоумышленнику 10 эпизодов на общую сумму около 88 тысяч рублей. Об этом 21 сентября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном управления МВД России.

Иван Шилов ИА REGNUM Автострахование

Следственным подразделением окончено расследование уголовного дела по статье «Присвоение, или растрата». В целях возмещения материального ущерба на имущество обвиняемого наложен арест.

Уголовное дело направлено в суд. Обвиняемому грозит лишение свободы на срок до шести лет.