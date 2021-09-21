Элиста, 21 сентября, 2021, 12:44 — ИА Регнум. В Калмыкии за последние сутки зарегистрирован один летальный исход среди пациентов с COVID-19. Такие данные приводит региональный оперштаб 21 сентября.

Больничная койка

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С начала пандемии в Калмыкии от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались 579 пациентов.

ИА REGNUM сообщало, что в Калмыкии за весь период пандемии подтверждено 29 905 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 27 373 пациента.