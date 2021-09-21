Киев, 21 сентября, 2021, 12:49 — ИА Регнум. Украина ожидает реакции от администрации Байдена на предложенный нынешней властью план трансформации страны.

President.gov.ua Владимир Зеленский и Джо Байден

Об этом 21 сентября заявил президент страны Владимир Зеленский в комментарии государственному телеканалу «Дом».

Президент Украины обратил особое внимание на оборонную часть этой программы трансформации.

«Мы ожидаем официального приезда делегации из США во главе с министром обороны, ожидаем этой встречи. Там будет решаться часть этого плана трансформации», — заявил Зеленский.

ИА REGNUMнапоминает, что Зеленский в Вашингтоне 1 сентября заявил, что в план трансформации Украины входит свыше 80 проектов на общую сумму $277 млрд.

В свою очередь, в оппозиции отмечают, что ни министерство экономики Украины, ни министерство финансов не принимали участия в подготовке плана Зеленского и, соответственно, самим документом не располагают. Не располагает планом и офис президента, а пресс-секретарь Зеленского в связи с волной возмущения на Украине пообещал когда-нибудь «оформить и показать» этот документ.

В Белом доме перспективы данного документа с тех пор не комментировали.