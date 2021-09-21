Элиста, 21 сентября, 2021, 12:41 — ИА Регнум. В Калмыкии за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получил 71 человек. Такие данные приводит региональный оперштаб 21 сентября. Это на один случай заражения больше, чем днём ранее.

Иван Шилов ИА REGNUM Тест на COVID-19

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Лечение в ковидных стационарах получают 511 пациентов, из них в тяжёлом состоянии находятся 23 человека. На самоизоляции остаются 3 088 жителей республики.

За весь период пандемии в Калмыкии зарегистрировано 29 905 случаев заражения коронавирусом. Выписаны с выздоровлением 27 373 носителя инфекции.