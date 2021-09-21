Белгород, , 12:42 — REGNUM Дату вступления в должность избранного губернатора Белгородской области назначила председатель облдумы Ольга Павлова. Документ размещён на сайте правительства региона.

Белгородская государственная филармония Https://belregion.ru

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Торжественная церемония пройдёт утром 27 сентября в Большом зале Белгородской государственной филармонии в рамках 12 заседания областной думы. На собрание пригласят избранного губернатора Вячеслава Гладкова, сенаторов и депутатов Госдумы от региона, главного федерального инспектора и руководителей федеральных органов исполнительной власти, глав муниципалитетов, почётных граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, Вячеслав Гладков победил на досрочных выборах губернатора Белгородской области с результатом 78,79%.