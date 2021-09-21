Москва, 21 сентября, 2021, 12:39 — ИА Регнум. В трёх московских аэропортах задержали и отменили 31 авиарейс, сообщает 21 сентября сервис «Яндекс.Расписания».

(сс) andreas160578 Табло в аэропорту

По данным на 12:30, во «Внуково» пять рейсов задержано, один отменён, в «Домодедово» семь рейсов задержано, три отменено. При этом в «Шереметьево» отменено сразу 14 перелётов. Задерживается в этой воздушной гавани один рейс. В частности отменены несколько международных рейсов — в города Турции, Каир, Софию и Узбекистан.

Данные для сервиса предоставлены аэропортами.