Махачкала, , 12:38 — REGNUM По итогам выборов в парламент Дагестана победу одержала «Единая Россия». За неё проголосовали 74,74% избирателей. Преодолели 5%-ный барьер еще два партии — «Справедливая Россия — За правду» и КПРФ. Первая набрала 12,71% голосов, вторая — 11,62%. Такие данные привели в центризбиркоме Дагестана.

Выборы Иван Шилов, ИА REGNUM

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Не смогли преодолеть минимальный барьер для прохода в парламент два партии — ЛДПР и «Партия роста».

Напомним, жители Дагестана в течение трех дней — с 17 по 19 сентября — выбирали депутатов Народного собрания. За 90 депутатских мандатов боролись более 700 кандидатов от пяти партий.

Как сообщало ИА REGNUM, в предыдущем составе парламента Дагестана из 90 депутатских мандатов 72 достались «Единой России», десять — «Справедливой России» и восемь — КПРФ.