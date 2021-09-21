Барнаул, 21 сентября, 2021, 12:36 — ИА Регнум. Жители Барнаула присоединились к общероссийской общественной акции памяти жертв трагедии в Перми. Как сообщает пресс-служба мэрии города, сегодня, 21 сентября, студенты вузов Алтайского края принесли цветы к Мемориалу Славы.

Цитата из видео В Барнауле Скорбят по жертвам трагедии в университете Перми

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Это учащиеся Алтайского государственного политехнического института им.И.И.Ползунова, Алтайского госуниверситета, Алтайского государственного аграрного университета и других. Алтайский край выражает соболезнования родственникам погибших.

Как сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла 20 сентября, в Пермском государственном научном исследовательском университете. Один из студентов пришел туда менестрелем оружием и открыл стрельбу. Пострадали более 20 человек, шестеро — погибли.

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