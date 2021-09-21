Афины , 21 сентября, 2021, 12:38 — ИА Регнум. Театр — это совершенно новый опыт, отличный от кино, рассказала известная актриса Моника Белуччи на встрече с греческими журналистами 19 сентября в преддверии ее спектакля в Афинах. Спектакль «Мария Каллас: письма и воспоминания» пройдет в Греции 21, 22 и 23 сентября, изначально планировалось только два показа, но спрос на билеты вынудил организаторов добавить еще один.

Manfred Werner Моника Белуччи

Монолог основан на одноименной книге Тома Вольфа, режиссера пьесы, а также на его недавнем фильме «Maria by Callas», в котором он собрал более 350 неопубликованных писем Каллас, написанных ею за 30 лет (1946−1977). Чтение писем следует в хронологическом порядке, выявляя скрытые и неизвестные жизни великой певицы — с детства в Нью-Йорке до войны в Афинах, с первых шагов ее карьеры до замужества и последующей бурной любви к Аристотелю Онассису, в жизни, характеризующейся успехом, славой, горем и отчаянием.

«Я испугалась, когда Том Вольф попросил меня интерпретировать письма Марии Каллас, но я не удержалась, — говорит Белуччи. — Они полны эмоций, хрупкости и честности. Многие говорили, что у нее была трагическая жизнь, — я бы сказала, что у нее была отважная жизнь, она шла за своим сердцем, эта непримиримая женщина. Она делала то, что хотела, и знала, что делала, говорят люди, которые были с ней знакомы. Она пожертвовала всей своей жизнью в музыке, своей карьерой, когда встретила Аристотеля Онассиса, и захотела прожить свою жизнь как женщина».

Актриса напомнила, что Каллас развелась в то время, когда это было запрещено в Италии. Детей у нее не было, она часто рассказывала о несчастливой детской жизни, о непростых отношениях с мамой.

«Мария Каллас остается вдохновляющей женщиной, современной женщиной. Музыка обогатила ее жизнь. Ее письма обогатили мою жизнь», — говорит Моника Беллуччи.