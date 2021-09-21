Мурманск, 21 сентября, 2021, 12:33 — ИА Регнум. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис поручил своему заместителю Юрию Сердечкину провести совещание с руководством силовых структур в связи с трагедией в Перми. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Gov-murman.ru Андрей Чибис

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«Для выработки решений будут консолидированы усилия исполнительных органов власти, правоохранительных органов, системы образования региона», — сообщили в ведомстве.

Напомним, 20 сентября 2021 года стрелок-одиночка открыл огонь на территории Пермского государственного национального исследовательского университета. Убиты шесть человек, десятки людей получили ранения.