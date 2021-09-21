Оренбург, 21 сентября, 2021, 12:33 — ИА Регнум. В Оренбургской области выявили 343 новых заражении коронавирусом, что на три превышает предыдущий суточный показатель, сообщает 21 сентября оперштаб по борьбе с COVID-19.

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С конца марта 2020 года число выявленных носителей коронавируса достигло 74 247. Оправились от болезни 62 579 оренбуржцев. Стоит отметить, за последние сутки из COVID-центров выписали 357 пациентов, что больше суточного показателя выявленных заражений.

По причине коронавирусной инфекции умерли 1809 человек. За минувшие сутки подтверждено 13 смертей.