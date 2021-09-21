Воронеж, 21 сентября, 2021, 12:32 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил следственным органам Воронежской области провести проверку по обращению матери семерых детей, об этом сообщили в пресс-службе СКР 21 сентября.

Sledcom.ru Александр Бастрыкин

Женщина в эфире одного из федеральных каналов обратилась к председателю СКР — она рассказала, что 12 лет назад ей как многодетной матери предоставили жилье по социальной программе, которое построено в промышленной зоне и непригодно для проживания, к тому же не числится в соответствующих документах районной администрации. Она неоднократно обращалась в компетентные органы, но ситуация так и не разрешена.

Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Воронежской области Кириллу Левиту в кратчайшие сроки организовать доследственную проверку и при наличии оснований решить вопрос о возбуждении уголовного дела. Ход исполнения поручения поставлен председателем СК России на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по Воронежской области, в настоящее время проверка организована, следователями регионального управления СК будут допрошены должностные лица компетентных органов власти и местного самоуправления, опрошена сама заявительница, будет изъята и изучена документация, касающаяся выделения денежных средств для приобретения домовладения и определяющая его правовой статус.