Брюссель, 21 сентября, 2021, 12:32 — ИА Регнум. На фоне ухудшения трансатлантических связей, которое, в частности, произошло после создания США, Великобританией и Австралией нового партнёрства в сфере безопасности (AUKUS) и разрыва Канберрой крупного контракта с Францией на поставку подводных лодок, Европейский союз может пересмотреть партнёрские отношения с Соединёнными Штатами. Об этом в интервью газете Financial Times заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

Elionas2 США и Евросоюз

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По его словам, в Европе, конечно, «растёт ощущение, что в наших трансатлантических отношениях что-то сломлено».

«Это правда, что мы слышим некоторые мнения в Европе, согласно которым, возможно, после произошедшего за последние два месяца может быть хорошей идеей пересмотреть все, что мы делаем, в том числе наше партнёрство», — подчеркнул Бретон.

Издание отмечает, что комментарии Бретона прозвучали после того, как Франция, разгневанная сделкой Вашингтона с Австралией по подводным лодкам, попыталась подтолкнуть Брюссель к переносу заседания Совета США — ЕС по торговле и технологиям, которое должно состояться в сентябре Питтсбурге.

Еврокоммисар подчеркнул, что твёрдо верит «в сотрудничество между США и Европой, потому что у нас много общих интересов». При этом он отметил, что это партнёрство должно соответствовать общим интересам.

«В этом совете есть много очевидных для нас вещей относительно того, что мы можем дать США сейчас и в будущем, при этом, возможно, не всегда ясно, что США могут дать нам», — сказал Бретон.

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Как сообщало ИА REGNUM, 15 сентября США, Великобритания и Австралия объявили о создании нового трёхстороннего партнёрства в сфере безопасности (AUKUS), направленного на поддержание стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе. В рамках альянса военно-морские силы Австралии рассчитывают получить не менее восьми атомных подводных лодок, строительство которых запланировано в Аделаиде.

Франция резко отреагировала на это решение, отозвав для консультаций своих послов из Вашингтона и Канберры, а встреча министров обороны Великобритании и Франции была отменена.