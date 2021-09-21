Киев, , 12:36 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский считает, что в настоящий момент рано говорить о возможности поставок стране системы «Железный купол».

Комплекс ПРО «Железный купол» Israel Defense Forces

Об этом он заявил в интервью телеканалу «Дом» 21 сентября.

Вместе с тем он считает позитивом «некоторые сигналы» в СМИ относительно поддержки Вашингтоном ракетной программы Украины.

«По «Железному куполу» рано еще говорить, но, тем не менее, вы слышали эти сигналы и месседжи от США», — отметил президент.

ИА REGNUM напоминает, что 15 сентября офис Зеленского подтвердил желание США снабдить Украину «Железным куполом», о чем сообщили ряд западных СМИ. В заявлении офиса президента Украины отмечается, что соответствующую поправку в проект оборонного бюджета на 2022 год внес конгрессмен Скотт Франклин, и она получила двухпартийную поддержку в Конгрессе США.