Вашингтон, 21 сентября, 2021, 12:33 — ИА Регнум. Американский производитель кемперов Advanced RV представил в США новый дом на колесах под названием B Box 2. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Advanced RV Advanced RV B Box 2

Отличительными особенностями B Box 2 стали стол с электроприводом и «световой люк».

Модель построена на базе Mercedes-Benz Sprinter. На шасси немецкой модели был установлен жилой бокс. Длина кемпера составляет 6 985 мм.

Дом на колесах вмещает в себя кухню и ванну, которые соединены коридором, а также гостиную, расположенную в корме модели. В гостиной есть стол, который можно превратить в кровать. Также в кемпере установлены шкафы для хранения вещей.

Ранее компания Colorado Teardrops представила каплевидный прицеп для дома на колесах, который был разработан специально для владельцев электрокаров.

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