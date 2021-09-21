Кишинёв, 21 сентября, 2021, 12:32 — ИА Регнум. Стоимость продукции, произведённой в Молдавии с января по июль 2021 года, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года выросла на 13,6%. Об этом 21 сентября сообщает пресс-служба Национального бюро статистики.

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Самый высокий рост показало производство мебели — почти вдвое. В металлургии этот показатель вырос на 55,4%, на деревообрабатывающем производстве — на 54,9%.

В пищевой промышленности, наоборот, производство сократилось на 9%. Также снижение объёмов было в химической промышленности — 10,4%.

Стоит отметить, что в период с января по июль 2020 года в Молдавии был спад производства по сравнению с 2019 годом на 6,5%. Тогда в республике действовали жесткие карантинные ограничения.