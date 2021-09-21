Рига, 21 сентября, 2021, 12:32 — ИА Регнум. В ходе крупных военных учений Namejs 2021, которые проходят на территории Латвии, Национальные вооруженные силы (НВС) страны потеряли армейский беспилотник. Об этом 21 сентября сообщает местное агентство LETA со ссылкой на представителя НВС Сандру Брале.

Иван Шилов ИА REGNUM Беспилотники

Уточняется, что летательный аппарат пропал еще 16 сентября на маршруте между расположенными в регионе Латгалия на востоке Латвии городами Резекне и Гулбене.

«С него перестал поступать сигнал, поэтому место его приземления неизвестно», — пояснила Брале.

Также она заявила, что армия Латвии обращается с призывом обращать внимание на неизвестные предметы и в случае обнаружения беспилотника сообщить НВС к грибникам, работникам лесного хозяйства и окрестным жителям. Пропавший дрон предназначен для поддержки военных миссий.

Отметим, военные учения Namejs 2021 с участием почти 10 тыс. солдат проходят по всей Латвии с 30 августа по 3 октября, они совмещены с международными учениями НАТО Sudraba bulta.