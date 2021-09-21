Улан-Удэ, 21 сентября, 2021, 12:31 — ИА Регнум. В Бурятии с 21 сентября возобновили работу детские развлекательные центры и детские игровые зоны. Соответствующее решение было принято ранее на заседании регионального оперативного штаба, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

Pxhere.com Детская игровая комната

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При этом заведении ограничены по заполняемости на 50% и не более 1 человека на 4 кв. метра. Посетители обязаны соблюдать социальное дистанцирование не менее 1,5 м.

Кроме того, у работников должны быть документы о прохождении вакцинации против коронавируса, либо о перенесённом не более чем 6 месяцев назад заболевании.

Добавим, что решение принято на фоне роста заболеваемости COVID-19. Как сообщало ИА REGNUM, зампред правительства республики Пётр Мордовской назвал это ожидаемым.