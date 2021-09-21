Санкт-Петербург, , 12:35 — REGNUM Дочь председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга VI созыва Вячеслава Макарова — Марина Лыбанева, набрав достаточное количество голосов для избрания в депутаты городского парламента следующего созыва, вернёт себе девичью фамилию. Этот факт 21 сентября подтвердили в пресс-службе Заксобрания.

Марина Вячеславовна Лыбанева (Макарова) Gov.spb.ru

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По данным ГАС «Выборы», за Марину Лыбаневу — первого заместителя главы администрации Петроградского района Петербурга — голоса отдали 31 272 избирателя по одномандатному избирательному округу №3. Это существенно больше, чем у конкурентов.

В пресс-службе отметили, что после победы на выборах, Марина Вячеславовна Лыбанева решила сменить фамилию на девичью и войти в парламент под фамилией своего отца — Вячеслава Макарова.

Отметим, до выборов Марина Лыбанева курировала и координировала работу отделов районной администрации: социальной защиты населения, образования, здравоохранения, культуры (сектора молодежной политики и взаимодействия с общественными организациями) и физической культуры и спорта.

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