Нижний Новгород, 21 сентября, 2021, 12:26 — ИА Регнум. За минувшие сутки 26 жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Накануне сообщалось о 16 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе.

Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 6348 человек.

Отметим, региональные профильные ведомства не публикуют статистику числа случаев смерти пациентов с коронавирусом и данные об умерших с октября прошлого года.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 21 сентября в регионе выявили 481 новый случай заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 473 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 164 902 случаев. Активным носителем вируса в регионе в настоящее время являются 6754 человека.