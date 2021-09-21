Москва, 21 сентября, 2021, 12:26 — ИА Регнум. В России должна появиться платформа для хостинга ИТ-проекта и их совместной разработки, аналогичная GitHub. Об этом сообщил 21 сентября премьер-министр РФ Михаил Мишустин в видеообращении к участникам форума Kazan Digital Week — 2021.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

По словам главы правительства, в России запустят программу стимулирования участия отечественного бизнеса в международных open-source-альянсах.

«У нас должна появиться собственная платформа в этой сфере (другими словами — российский «Гитхаб»), — сказал Мишустин.

Он отметил, что также продолжится продвижение российских разработок за рубеж и внедрение собственного инженерного ПО для моделирования и проектирования объектов в промышленности.

Так в правительстве планируют создать условия для привлечения зарубежных специалистов ИТ-сектора и возвращения тех, кто уехал работать за границу.