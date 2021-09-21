Пермь, 21 сентября, 2021, 12:26 — ИА Регнум. В Пермском крае за сутки выявили 457 заражении коронавирусом, что на один больше, чем днем ранее, сообщает 21 сентября оперштаб по борьбе с COVID-19.

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С начала пандемии в регионе зарегистрировано 97 318 носителей коронавируса. Вылечились 86 295 человек.

На сегодняшний день в COVID-центрах находятся 3390 пациентов, из них 169 человек подключены к аппаратам ИВЛ. Коечный фонд свободен на 19,2%.

Жертвами коронавирусной инфекции стали 4606 пермяков. За последние сутки зафиксировано 28 летальных исходов.