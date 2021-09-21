Бишкек, , 12:25 — REGNUM Президент Киргизии Садыр Жапаров в связи с трагедией, произошедшей 20 сентября в Пермском государственном университете, направил телеграмму с соболезнованиями президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Садыр Жапаров Gov.kg

Жапаров отметил, что с глубоким прискорбием воспринял печальную весть о человеческих жертвах в результате вооружённого нападения на Пермский государственный национальный исследовательский университет.

«От имени Киргизии и от себя лично выражаю искренние соболезнования семьям и близким погибших и желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате этой трагедии», — подчеркнул президент Киргизии.

ИА REGNUM ранее сообщало, что 20 сентября 18-летний студент Тимур Бекмансуров ворвался в один из учебных корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета и начал расстреливать людей. Шесть человек погибли, ещё 28 получили ранения различной степени тяжести.