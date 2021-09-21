Казань, 21 сентября, 2021, 12:25 — ИА Регнум. В Татарии с начала пандемии по состоянию на 21 сентября зарегистрировали 26 537 случаев инфицирования коронавирусом, из них 51 — за прошедшие сутки. Данные об этом приводит общероссийский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего выздоровели 22 950 ковид-пациентов, скончались 716 носителей вируса. За минувший день выписались по выздоровлении 32 пациента, количество летальных исходов не изменилось.

Как сообщало ИА REGNUM, за время пандемии в Петербурге от ковида скончались 21 364 человека. Летальность болезни в регионе составляет 3,53%.

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