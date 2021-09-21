Москва, 21 сентября, 2021, 12:25 — ИА Регнум. Сегодня, 21 сентября, президент РФ Владимир Путин объявил благодарность участникам проекта по созданию Музея археологии Чудова монастыря на территории Московского Кремля, сообщается на официальном портале правовой информации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Московский Кремль

Благодарность получат 17 участников создания археологического музея, в том числе сотрудники строительной компании «Лазурит», звонари Храма Христа Спасителя, работники — предприятия «Вера».

Также благодарность е объявлена НКО «Международный культурный центр «Спасская башня» и начальнику Управления московского департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

Как сообщало ИА REGNUM, распоряжение о создании Музея археологии Чудова монастыря президент РФ Владимир Путин отдал в 2016 году. В ноябре 2020 года он посетил его лично.

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