Калуга, 21 сентября, 2021, 12:59 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 103 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 21 сентября. Днём ранее, 20 сентября, в регионе было зарегистрировано 100 случаев.

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С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 47 130 человек, 44 438 человек выздоровели.

За минувшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли пять человек. Всего с начала пандемии в регионе скончались 673 человека с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.