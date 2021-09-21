Рязань, 21 сентября, 2021, 12:50 — ИА Регнум. В Рязанской области 21 сентября выявлено 120 новых носителей коронавируса — на три больше, чем за предыдущие сутки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативной рабочей группе правительства региона. Выписаны после выздоровления ещё 113 пациентов, скончались семь человек.

Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: будь готов к самоизоляции — все новости»

С начала пандемии в Рязанской области подтверждён 41 131 случай заболевания COVID-19. Выздоровели 37 679 человек. В лечебных учреждениях находятся 526 пациентов с коронавирусом.

По данным федерального оперштаба, количество летальных исходов в регионе достигло 1 057.