Хабаровск, 21 сентября, 2021, 12:23 — ИА Регнум. Хабаровский хоккейный клуб «Амур» отправил в отставку помощников главного тренера Игоря Петрова и Александра Завьялова. Об этом 21 сентября сообщает пресс-служба клуба.

Hcvityaz.ru Михаил Кравец

«Клуб благодарит Игоря Зиноновича и Александра Васильевича за проделанную работу и желает успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении.

Отмечается, что старшим тренером команды стал бывший наставник подмосковного «Витязя» Михаил Кравец, а на должность помощника главного тренера назначен Александр Прокопьев.

В настоящее время «Амур» набрал три очка после семи матчей и занимает последнее место в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

Читайте также: «Амур» одержал первую победу в сезоне КХЛ