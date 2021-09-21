Ярославль, 21 сентября, 2021, 12:23 — ИА Регнум. Группа депутатов Ярославской областной думы выступила с предложением о выделении сельхозпроизводителям Ярославской области дополнительных 96,1 миллиона рублей в связи с засухой. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на зампреда Ярославской областной думы Сергея Якушева.

Голосование в Некоузском районе

Для выделения денежных средств необходимо будет внести поправку в региональный бюджет. 45 миллионов предлагается направить на субсидию по приобретению техники, еще 51 миллион — на субсидию предприятиям, производящим молоко.

«Мы пережили засуху в этом году. Честно сказать, мы в Ярославской области никак на это не отреагировали в отличие от остальных областей, которые нас окружают. У меня в руках распоряжение губернатора Костромской области от 6 августа, которое вводит режим чрезвычайной ситуации природного характера — почвенная атмосферная засуха. Костромская область от нас недалеко. Аналогичный документ — постановление Законодательного собрания Вологодской области, где в связи с засухой предусмотрен ряд мероприятий по увеличению поддержки АПК», — сообщил на заседании бюджетного комитета заместитель председателя Ярославской областной думы Сергей Якушев.

По словам депутата, представляющего в думе «Единую Россию», сельское хозяйство региона переживает непростые времена.

«У нас в Ярославской области сложилась ситуация снижения объемов сельхозтоваропроизводства, второй год уже подряд. По моим оценкам, три фактора тут работают. С одной стороны, засуха в этом году, с другой стороны, повышение цен на всё и вся, но в первую очередь на корма на 50 процентов, на удобрения на 45 процентов и на ГСМ примерно на 15 процентов. Понятно, что при этом повышение цен на саму сельхозпродукцию составляет в пределах 5−10 процентов. Я далек от того, чтобы употреблять всякие катастрофические выражения, но очень сложная ситуация с обновлением парка сельхозтехники. Все эти факторы сошлись. Мне представляется этот вопрос чрезвычайно важным. Мы недодаем сельскому хозяйству Ярославской области, особенно по сравнению с соседними областями. Надо развернуться лицом. Не могу не сказать о том, что итоги голосования, прошедшего в эти дни, они всё это проиллюстрировали. Протестное голосование. Когда такое было в сельском хозяйстве? Никогда. Впервые. Это о чем-то говорит. Это комплексный показатель, на мой взгляд. Люди ждут помощи вообще-то», — заявил Сергей Якушев.

Единоросса поддержал и депутат от КПРФ Шакир Абдуллаев. Правда, у законодателя возник вопрос к областному правительству, почему дополнительное финансирование из-за засухи исполнительная власть не предусмотрела в бюджете.

«Есть один печальный вопрос. А если бы депутаты не составили бы поправки, то правительство не смогло бы помочь селу? У нас же куча программ всяких по развитию села. Региональная программа, госпрограмма. А мы что смотрим? В прошлом году залило, в этом году засуха. Люди на селе брали кредиты огромные, чтоб выживать как-то. А мы что, просто смотрели со стороны? Может, там не 96 миллионов надо, а 960. Я обращаюсь к правительству: надо анализировать такие вещи, ребят. Так нельзя», — сказал Шакир Абдуллаев.

Депутат от Угличского района Алексей Ясинский («Единая Россия») попросил у коллег уточнить, каким именно сельхозтоваропроизводителям пойдут 96 миллионов.

«Хотелось бы обоснование этой суммы и, самое главное, направление расходов. В том числе по юридическим лицам, потому что одно дело помогать малому и среднему предпринимательству на селе, а другое дело крупным гигантам и агрохолдингам», — отметил Алексей Ясинский.

Куратор АПК в областном правительстве Валерий Холодов отметил, что лично он решение, может, и поддерживает, но как представитель областных властей отмечает, что корректировку бюджета правительство региона провело без выделения этих средств.

«В связи с тем, что правительство все поправки внесло, то я как член правительства не имею права ходатайствовать о каких-то поправках, но тем не менее я, наверно, поддержал Сергея Владимировича (Якушева — ИА REGNUM). Действительно, у нас ситуация с точки зрения экономики не слишком положительная», — отметил заместитель председателя правительства Ярославской области Валерий Холодов.

Вопрос с выделением дополнительных денег для села бюджетный комитет думы рассмотрит на внеочередном заседании, далее поправка о допфинансировании предприятий АПК может быть вынесена на заседание думы 28 сентября.