Грозный, 21 сентября, 2021, 12:23 — ИА Регнум. В Чечне проверят данные по числу принявших участие в вакцинации. Будут также проанализированы данные по тем, кто получил медотвод от прививки. Такое поручение отдал глава республики Рамзан Кадыров в ходе заседания регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Chechnya.gov.ru Рамзан Кадыров

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: будь готов к самоизоляции — все новости»

«Поручил руководителю оперштаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в ЧР, заместителю председателя правительства ЧР Вахиту Усмаеву актуализировать списки вакцинированных людей, а также тех, кто имеет медотвод от вакцинации»,— написал Кадыров на своей странице в соцсети «ВКонтакте» по итогам совещания.

Как отметил чеченский лидер, республика продолжает оставаться в числе лидеров в России по количеству сделавших прививки граждан. По данным на 21 сентября, всего привито 65,64% жителей. А по числу вакцинированных среди взрослого населения этот показатель равен 71,3%.

Читайте также: В Чечне план по вакцинации от коронавируса выполнен на 113%