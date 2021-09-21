Самара, 21 сентября, 2021, 12:24 — ИА Регнум. Третий этап надвижки пролетного строения Волжского моста завершили в Самарской области. Об этом 21 сентября сообщает пресс-служба областного правительства.

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«На правом берегу Волги пройдены еще 156 метров над водой, до третьей русловой опоры будущего моста. Надвижка пролетного строения идет с двух сторон, на сегодняшний день на 100% выполнены три этапа (на левом берегу пройден 1 пролет, на правом берегу — 2 пролета). В будущем общая длина мостовой конструкции над Волгой составит 3,7 км. Всего будет 26 опор, 25 пролетных строений», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что на подходе к мосту со стороны Тольятти рабочие продолжают возводить путепровод в составе автодороги Тольятти — Ягодное — Подстепки. Они уже соорудили четыре опоры и начали монтаж балок пролетного строения. Кроме этого устраиваются слои дорожной одежды, в некоторых местах уже укладывают верхний слой основания.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что проект «Строительство обхода г. Тольятти с мостовым переходом через реку Волгу» был включен в «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры» и признан лучшим проектом в области государственно-частного партнерства прошлого года.