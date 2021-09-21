Красногорск, 21 сентября, 2021, 12:26 — ИА Регнум. Возведение новых зданий в Подмосковье должно происходить в контексте решения проблем ветхого и аварийного жилья. Об этом 21 сентября заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Onf.ru Ликвидация ветхого жилья

«Я прошу рассматривать все строительство в контексте решения проблемы ветхого жилья», — сказал глава Подмосковья.

По его словам, в последние годы большие ресурсы были направлены на решение проблем обманутых дольщиков на территории области. Ожидается, что вопрос с ними будет окончательно закрыт в 2023 году. После этого властям следует сосредоточиться на реновации.

«Следующий большой комплекс работ — это реновация, все что связано с ветхим жильем. Нам важно увязать все стройки как раз с обновлением жилья. У нас до сих пор есть в ряде муниципалитетов жилье, на которое без слез не взглянешь», — отметил Воробьев.