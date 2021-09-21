Сеул, 21 сентября, 2021, 12:21 — ИА Регнум. За последние два года число дорожно-транспортных происшествий в Южной Корее с участием электросамокатов увеличилось почти в четыре раза. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные Национального полицейского агентства.

Иван Шилов ИА REGNUM Электросамокат

Согласно опубликованным данным, с 2018 по 2020 год число ДТП с электросамокатами увеличилось с 225 до 897.

Известно, что 56% или 890 аварий произошли в результате столкновений электросамокатов с транспортными средствами, а 495 аварий — самокатов с человеком.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае в Южной Корее вступили в силу поправки в закон о дорожном движении, запрещающие пользование электросамокатов без водительских прав.

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