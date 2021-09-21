Таллин, , 12:20 — REGNUM Эстония как временный член Совета безопасности ООН будет настаивать на решении влиятельной международной организации проблемы афганских беженцев и расширении мандата ООН в Афганистане и регионе Южной Азии. Об этом говорится в пресс-релизе министерства иностранных дел Эстонии.

Армия Эстонии

Сообщается, что Афганистан также был темой обсуждения на неформальной встрече министров иностранных дел Европейского союза в Нью-Йорке в рамках 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«Эстония продолжит уделять вопросу беженцев внимание в Совете безопасности. Я рада, что в сотрудничестве с Норвегией переговоры о продлении мандата Миссии ООН по содействию Афганистану прошли успешно», — заявила министр иностранных дел Эстонии Ева-Мария Лийметс.

Она добавила, что «для Европейского Союза важно расширять сотрудничество со странами региона, чтобы повысить их устойчивость и найти решения стоящих впереди проблем, особенно гуманитарного кризиса».