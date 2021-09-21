Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания, 21 сентября, 2021, 12:19 — ИА Регнум. Власти испанского Эль-Пасо, расположенного на Канарских островах, заявили, что туристы, направляющиеся в регион для того, чтобы воочию посмотреть на извержение вулкана, мешают действиям спасателей и создают ещё одну угрозу. Об этом пишет испанское издание La Razón.

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Отмечается, что такой поток туристов создаёт «проблему, помимо той, которая у нас уже есть».

В мэрии Эль-Пасо признали, что многие испанцы выражают любопытство этим природным феноменом, однако напомнили о существующих проблемах с перемещением между регионами, особенно в вечернее и ночное время. Подчёркивается, что регион испытал большие проблемы в связи с наплывом любопытствующих туристов.

По этой причине власти Эль-Пасо призвали граждан к ответственности, чтобы «мы все работали в одном направлении и сотрудничали с теми, кто находится на передовой».