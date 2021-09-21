Белград, 21 сентября, 2021, 12:44 — ИА Регнум. Соглашение «О взаимности», которое в 2016 году действующий президент Сербии Александр Вучич подписал с премьер-министром сепаратистского Косово Исой Мустафой, содержало пункт о том, что правительство в Приштине имеет право применить к автомобилям из Сербии такие же меры, как Белград применяет в отношению автомобилей, зарегистрированных в Косово и Метохии. Об этом говорится в сообщении Народного движения сербов Косово и Метохии «Отечество», опубликованном 21 сентября.

Krzysztof Dudzik Граница Косово и Сербии

«Подписав этот документ, Вучич согласился с тем, что сербские регистрационные номера со знаками «КМ», «ПР», «ПЕ», «ГЛ» уже не будут действовать на территории южного сербского края», — отмечается в сообщении.

По словам руководства движения «Отечество», это соглашение прежде всего больно бьёт по интересам сербов, проживающих на севере Косово и Метохии, которые должны заменить сербские номера косовскими.

«А чтобы заменить их, у владельцев автомобилей должны быть личные документы самопровозглашенной «Республики Косово». Для этого нужно сначала получить гражданство сепаратистского образования, а только потом оформлять другие документы. До сегодняшнего дня, хотя с момента провозглашения независимости со стороны Приштины прошло уже 13 лет, более 60% сербов на севере края не имеет гражданства сепаратистского Косово. Соглашением «О взаимности» Александр Вучич заставил сербов стать гражданами «государства», которое Белград все еще не признает. Как обычно, предательство всегда проще всего совершать в темноте», — подчеркивают авторы сообщения.

Напомним, что с 20 сентября Приштина не признает сербские регистрационные номера. Сепаратисты заставляют водителей на контрольно-пропускных пунктах Ярине и Брняк брать временные номера и платить пошлину. Сербы с севера Косово и Метохии вышли на акции протеста и выстроили баррикады вокруг албанских боевиков, которых Приштина считает «полицейскими».