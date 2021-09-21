Подгорица, 21 сентября, 2021, 12:18 — ИА Регнум. В Черногории нет точного реестра потребителей психоактивных веществ, а неправительственный сектор предупреждает, что необходимо принять новую стратегию профилактики и борьбы с наркоманией.

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Особое беспокойство вызывают исследования в средних школах, где 14 процентов опрошенных учеников заявили, что употребляли наркотики, пишет издание «Дан».

Это последнее исследование Европейского исследовательского проекта по алкоголю и наркотикам (ESPAD) среди 6224 учеников первых классов средней школы в Черногории.