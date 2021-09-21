Саратов, 21 сентября, 2021, 12:18 — ИА Регнум. В Саратовской области за сутки зарегистрировали 24 летальных исхода среди пациентов с коронавирусом. По данным регионального минзрава, это новый антирекорд с начала пандемии. Общее число жертв COVID-19 по состоянию на 21 сентября достигло 2748 человек.

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За сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались девять мужчин и 15 женщин в возрасте от 33 лет до 91 года.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области зарегистрировали 86 109 случаев инфицирования коронавирусом. Выздоровели за все время 78 670 человек.

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